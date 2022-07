U14 Liginde şampiyon Kayseri Atletikspor

Kayseri Atletikspor U14 takımı 2021-2022 sezonunu Kayseri şampiyonu olarak tamamladı.

U14 Liginde heyecan dün oynanan final maçı ile tamamladı. Erkilet Stadı’nda oynanan final maçında Kayseri Atletikspor ile Kocasinan Şimşekspor karşı karşıya geldi. Kayseri Atletikspor, Kocasinan Şimşekspor’u ilk yarıda Ali Coşkun’un attığı golle 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Maçın son düdüğünün ardından Atletikspor büyük sevinç yaşarken, Kocasinan Şimşekspor ise büyük üzüntü yaşadı. Atletikspor, bu sezon U18, U16 ve U14 kategorilerinde Kayseri şampiyonluğu yaşadı. Maçın ardından düzenlenen kupa töreni ile Kayseri Atletikspor şampiyonluk kupasını ve madalyasını alarak şampiyonluğu doyasıya kutladı.

Kayseri Atletikspor Kulübünden yapılan paylaşımda; "Bizde şampiyonluk bir gelenek. Kulübümüz U14 futbol takımı dün tamamlanan karşılaşmalar sonunda tek ve gerçek ’Kayseri Şampiyonu’ oldu. Kulübümüz futbol takımları, U18 ve U16 kategorilerin ardından U14 kategorisinde de şampiyon olarak 3’te 3 yaptı. Şüphesiz, her başarıda görünenden çok fazlası vardır. Başta evde dualarıyla tribünde tezahüratlarıyla yanımızda olan ve takımını bağrına basan Kayseri halkına ve bu gençlere inanan sponsorlarımıza, şehrimizin çocuklarına adanmış ömürler kulüp yöneticilerimize, sahada terleyen sporcularımızın iyi bireyler olması için çalışan velilerimize, her şartta haberi kovalayan basın mensuplarına, takımda büyük emekleri bulunan antrenörümüz Ünal Karagüzel’e teşekkür ediyoruz. Katıldığımız her yarışmada, armamızda ’Erciyes’i ve adımızda Kayseri’yi taşımanın verdiği sorumluluğun bilinci ile mücadele etmeye devam edeceğiz. Takımımıza önümüzdeki sezonda başarılar diliyoruz" denildi.