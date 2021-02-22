Bellona Kayseri Basketbolun Amerikalı oyuncusu Tyasha Harris, Kayseri’ye geldi.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbolda Tyasha Harris sevinci var. Geçtiğimiz günlerde lige verilen milli arada ülkesine giden ve rahatsızlığı nedeniyle ligde Fenerbahçe ve Mersin Yenişehir Belediyespor maçlarında forma giyemeyen başarılı oyuncu Tyasha Harris dün gece Kayseri’ye geldi.

Tyasha Harris bugün takımla birlikte çalışmalara başlayacak ve hem ligde hem de EuroCup’ta yeniden forma giyecek.