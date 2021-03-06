Bellona Kayseri Basketbol’un, Botaş Spor’u yendiği karşılaşmada Tyasha Harris 7 asist ve 12 sayı ile oynadı.

Kadir Has Stadyumunda oynanan karşılaşmada, takıma hızlı bir dönüş yapan Tyasha Harris, 7 asist ve 12 sayı ile oynadı. Pota altında da etkili olan Harris 6 ribaund alarak takımının kazanmasında büyük pay sahibi oldu.