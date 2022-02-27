TVF 1. Lig: Develi Belediyespor: 3- Akkkuş Belediyespor: 1

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) 1. Lig B Grubunda mücadele eden Develi Belediyespor yoluna doludizgin devam ediyor. Evinde ağırladığı Akkuş Belediye Sporu 3-1’lik skorla yenen Develi Belediyespor galibiyet serisine devam ederek bu haftaki galibiyet ile lig sıralamasında liderliğe yükseldi.

Develililerle birlikte tribünde Develi Belediyespor’a destek veren İlçe Belediye Başkanı Mehmet Cabbar; “Öncelikle oyuncularımızı, teknik ekibimizi ve yöneticilerimizi önemli bir galibiyet daha kazandıkları için tebrik ediyorum. Her maç olduğu gibi bu maçta da takımımızı yalnız bırakmayıp tezahüratlarıyla moral ve motivasyon veren hemşehrilerimize de şükranlarımı sunuyorum. İnşallah bundan sonrasında kalan maçlarımıza da kazanarak önce play-off, ardından Efeler Ligi hedefimizi gerçekleştirmek istiyoruz. Ayrıca takımımızın ana sponsoru olan Öksüt Madencilik başta olmak üzere, System Hospital, Yenisey ve Sportech’e de desteklerinden dolayı teşekkür ederim” dedi.

Maç sonrası Cabbar Başkan, Akkuş Belediye Başkan Yarımcısı Ercan Çayıroğlu ve Kültür Müdürü Soner Eril’e Türk Bayrağı hediye etti.