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TÜZDEV’de coşkulu yılsonu töreni

Türkiye Üstün Zekalı ve Dahi Çocuklar Eğitim Vakfı’nın (TÜZDEV) yıl sonu sertifika töreni coşkulu bir şekilde tamamlandı.

KAYSERİ 13.06.2022, 15:51
TÜZDEV’de coşkulu yılsonu töreni

Türkiye Üstün Zekalı ve Dahi Çocuklar Eğitim Vakfı’nın (TÜZDEV) yıl sonu sertifika töreni coşkulu bir şekilde tamamlandı.

TÜZDEV Kayseri Şubesi tarafından 10 yıldır devam eden bilgelik eğitim modeli isimli programı bu yıl bilim şenliği ve sertifika programıyla sona erdi. Programa katılan Vakıf Başkanı Op. Dr. Kemal Tekden, ‘yerüstü hazinelerimiz’ olarak nitelendirdiği bu çocuklara yatırım yapmanın ülkemizin geleceği açısından çok önemli olduğunu vurgulayarak, vakfın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Törende çocukların yıl boyunca yapmış oldukları; kodlama çalışmaları, dijital oyunlar, robotik çalışmalar, görsel sanat çalışmaları, ahşap atölyesi ve akıl oyunları çalışmaları da sergilendi.

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