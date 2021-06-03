TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Rafet Bozdoğan, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış’ı Ziyaret Etti

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Rafet Bozdoğan, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış’ı ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Rafet Bozdoğan ve Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış bir süre görüştü.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, ziyarette yaptığı konuşmasında TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Rafet Bozdoğan’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, üniversitede yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Üniversite- sanayi işbirliğine önem verdiklerine dikkat çeken Rektör Çalış, Erciyes Üniversitesi olarak hem TUSAŞ hem de Kayseri’deki tüm sanayiciler ile işbirliği içerisinde olmaya devam edeceklerini söyledi.

TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Rafet Bozdoğan ise Rektör Çalış’a misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.

Ziyaretin sonunda TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Bozdoğan, Rektör Çalış’a Gökbey Helikopterinin maketini, Rektör Çalış da TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Bozdoğan’a üniversitenin çini işlemeli tabağını takdim etti.