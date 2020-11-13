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Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji’nde korona şoku
SİGORTA SHOP KADINLAR 1.VOLEYBOL LİGİ’NDE MÜCADELE EDEN TURKUAZ SERAMİK OSB TEKNİK KOLEJİ’NDE ÜÇ OYUNCUDA COVİD-19 TESTİ POZİTİF ÇIKINCA, PAZAR GÜNÜ OYNAMASI GEREKEN ANTALYASPOR MAÇI TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU (TVF) TARAFINDAN İLERİ BİR TARİHE ERTELENDİ.
KAYSERİ 13.11.2020, 19:27
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Sigorta Shop Kadınlar 1.Voleybol Ligi’nde mücadele eden Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji’nde üç oyuncuda Covid-19 testi pozitif çıkınca, Pazar günü oynaması gereken Antalyaspor maçı Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından ileri bir tarihe ertelendi.Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji’nde oyunculara rutin olarak yapılan Covid-19 testi sonucunda üç oyuncuda testler pozitif çıktı. Bunun üzerine durum Türkiye Voleybol Federasyonu’na bildirildi. Yapılan değerlendirme sonrasında Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji’nin ligin 6. Haftasında deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçı ileri bir tarihe ertelendi. Bu maç ile birlikte Kayseri ekibinin 18 Kasım’da oynayacağı Merinos ve 21 Kasım’da oynaması gereken Çukurova maçları da ertelendi.