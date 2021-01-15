Turkuaz Seramik Osb Teknik Koleji voleybol takımı Maguilaura Frias’ı transfer etti

Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi’nde mücadele eden Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji Perulu smaçör Farias’ı transfer etti.

Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji transfer ile alakalı “Peru Milli takımı smaçörlerinden Maguilaura Frias sezonun ikinci yarısında takımımızın formasını terletecek.

Son olarak Peru’nun Universidad San Martn takımında forma giyen 1997 doğumlu, 1,83 metre boyundaki sporcu pazartesi günü kulübümüzle idmanlara başlayacak.

Transferin gerçekleşmesinde maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen isim ve forma sponsorumuz Turkuaz Seramik , forma sponsorlarımız Arven Yapı Endüstrisi , CENNET MOBİLYA @TWİN Aydınlatma Teknolojisi ve her şartta yanımızda bulunan tüm destekçilerimize teşekkür ediyoruz” açıklaması yaptı.