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Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji, evinde kazandı

SİGORTA SHOP KADINLAR 1.VOLEYBOL LİGİ’NDE MÜCADELE EDEN TURKUAZ SERAMİK OSB TEKNİK KOLEJİ, KENDİ EVİNDE KONUK ETTİĞİ GENERALİ SİGORTA SAKARYA VOLEYBOL’U 3-1 MAĞLUP ETTİ.

KAYSERİ 08.11.2020, 16:55
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Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji, evinde kazandı

Sigorta Shop Kadınlar 1.Voleybol Ligi’nde mücadele eden Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji, kendi evinde konuk ettiği Generali Sigorta Sakarya Voleybol’u 3-1 mağlup etti.

Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji, toplamda 130 dakika süren zorlu karşılaşmada rakibini 3-1 mağlup ederek ligdeki ikinci galibiyetine ulaştı. Rakibine karşı ilk sette oldukça zorlanan Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji, 38 dakika süren 1.seti 29-27 kazandı. İkinci seti 25-20 kaybeden OSB, üçüncü setten itibaren oyuna ağırlığını koydu. Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji, karşılaşmada 33 dakika süren zorlu 3.seti 27-25 kazanmasını bildi. 4.sete de rahat çıkan Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji, rakibine maçı 5.sete taşıma imkanı vermedi. 30 dakika süren son sette rakibine 25-20 üstünlük kuran Kayseri ekibi karşılaşmayı da 3-1 kazanarak ligdeki ikinci galibiyete imzasını attı.

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