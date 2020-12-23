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Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji erteleme maçında kaybetti
Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji, deplasmanda oynadığı erteleme maçında Nevşehir Belediyespor’a 3-1 mağlup oldu.
KAYSERİ 23.12.2020, 15:49
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Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji, deplasmanda oynadığı erteleme maçında Nevşehir Belediyespor’a 3-1 mağlup oldu.
Sigorta Shop Kadınlar 1. Lig B Grubunda mücadele eden Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji ligin 8. Haftasında oynaması gereken ancak takımdaki pozitif vakalar nedeniyle ertelenen Nevşehir Belediyesor maçını bugün oynadı. Güçlü rakibi önünde istediğini bulamayan Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji setlerde rakibine 25-21, 25-20 ve 25-15 sayılar ile boyun eğerken salondan 3-0 mağlup ayrıldı.Son haftalarda istediği sonuçları alamayan Kayseri ekibi bu sonuç ile birlikte 9 puan ile 9. Sırada kaldı.
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Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|13
|26
|2. Galatasaray
|12
|23
|3. Fenerbahçe
|13
|23
|4. Beşiktaş
|12
|22
|5. Gaziantep FK
|12
|21
|6. Hatayspor
|12
|21
|7. Karagümrük
|13
|20
|8. Malatyaspor
|12
|19
|9. Göztepe
|13
|18
|10. Kasımpaşa
|13
|18
|11. Trabzonspor
|13
|17
|12. Antalyaspor
|13
|17
|13. Konyaspor
|12
|15
|14. Başakşehir
|12
|15
|15. Rizespor
|12
|15
|16. Sivasspor
|12
|14
|17. Gençlerbirliği
|12
|12
|18. Kayserispor
|12
|10
|19. Ankaragücü
|12
|9
|20. Denizlispor
|12
|9
|21. Erzurumspor
|13
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|15
|29
|2. Ankara Keçiörengücü
|15
|27
|3. Samsunspor
|15
|27
|4. Tuzlaspor
|14
|27
|5. Altınordu
|15
|27
|6. Altay
|14
|26
|7. Adana Demirspor
|14
|25
|8. İstanbulspor
|13
|22
|9. Bursaspor
|15
|21
|10. Bandırmaspor
|15
|18
|11. Ümraniye
|15
|17
|12. Menemen Belediyespor
|14
|15
|13. Balıkesirspor
|14
|15
|14. Boluspor
|14
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|14
|13
|16. Adanaspor
|11
|12
|17. Ankaraspor
|14
|9
|18. Eskişehirspor
|15
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|14
|31
|2. Leicester City
|14
|27
|3. M. United
|13
|26
|4. Everton
|14
|26
|5. Tottenham
|14
|25
|6. Southampton
|14
|24
|7. Man City
|13
|23
|8. Chelsea
|13
|22
|9. Aston Villa
|12
|22
|10. West Ham
|13
|21
|11. Wolverhampton
|14
|20
|12. Newcastle
|13
|18
|13. Crystal Palace
|14
|18
|14. Leeds United
|14
|17
|15. Arsenal
|14
|14
|16. Burnley
|13
|13
|17. Brighton
|14
|12
|18. Fulham
|14
|10
|19. West Bromwich
|14
|7
|20. Sheffield United
|14
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|12
|29
|2. Real Madrid
|14
|29
|3. Real Sociedad
|15
|26
|4. Villarreal
|14
|25
|5. Barcelona
|13
|21
|6. Granada
|13
|21
|7. Sevilla
|12
|20
|8. Celta de Vigo
|14
|19
|9. Cádiz
|14
|18
|10. Athletic Bilbao
|14
|17
|11. Getafe
|13
|16
|12. Real Betis
|14
|16
|13. Valencia
|14
|15
|14. Eibar
|14
|15
|15. Levante
|13
|14
|16. Elche
|12
|14
|17. Deportivo Alaves
|14
|14
|18. Real Valladolid
|14
|14
|19. Huesca
|14
|11
|20. Osasuna
|13
|11
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