Türkşeker Genel Müdürü Mücahit Alkan’dan Başkan Akay’a Taziye Ziyareti

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürü Mücahit Alkan, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay’ı makamında ziyaret ederek, taziyelerde bulundu.

Türkşeker İdari İşler Dairesi Başkanı Hamza Meral, Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Hurşit Dede, Kayseri Şeker Genel Müdürü Osman Canıtez ve Kayseri Şeker Ziraattan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kazım Duygulu’nun da katıldığı ziyarette söz alan Türkşeker Genel Müdürü Mücahit Alkan, Başkan Akay’a baş sağlığı dileyerek, sevenlerine ve ailesine sabırlar diledi.

Başkan Akay ise taziyeleri nedeniyle Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürü Mücahit Alkan’a ve İdari İşler Dairesi Başkanı Hamza Meral’e teşekkürlerini ileterek, bir süre 66. Pancar Alım Kampanyası ve Şeker Sektörü hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulundular. Türk Şeker’in marketlerde yerini alan gıda ürünleri hakkında da bilgiler veren Alkan, ziyaretin sonunda Başkan Akay’a bir de hediye takdim etti.