Türkmenistan Büyükelçisi İşankuli Amanlıyev, Rektör Çalış’ı ziyaret etti

Türkmenistan Büyükelçisi İşankuli Amanlıyev, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış’ı ziyaret ederek, Türkmenistanlı öğrenciler ile bir araya geldi.

Türkmenistan Büyükelçisi İşankuli Amanlıyev, ERÜ’de ilk olarak Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Türkmenistan Büyükelçisi İşankuli Amanlıyev ile Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış yapılabilecek eğitim işbirlikleri konusunda fikir alışverişinde bulundu. Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, ziyarette yaptığı konuşmasında Türkiye ve Türkmenistan’ın iki kardeş ülke olduğuna dikkat çeken Rektör Çalış, “Türkmenistan ile öğrencilerimiz ile ilgili çok işbirliğimiz var. Üniversite olarak da bu işbirliğine önem veriyoruz. Türkmenistan’da ki üniversiteler ile de işbirliğimiz artırmak isteriz. Bu konuda bizim arkadaşlarımızda çalışmalar yürütmekte. Türkmenistan’daki üniversiteler ile hem AR-GE, hem de eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgili işbirlikleri yapmak isteriz” dedi. Büyükelçi İşankuli Amanlıyev ise konuşmasında ERÜ’nün köklü bir üniversite olduğunu vurguladı.

Türkmenistanlı öğrencilerin ERÜ’de eğitim görmelerinden mutlu olduklarını belirten Büyükelçi İşankuli Amanlıyev, Amaçlarının Türkmenistanlı öğrencilerimizin iyi bir eğitim alarak ülkemize dönmeleridir” diye konuştu. Rektörlük ziyaretinin ardından Türkmenistanlı öğrenciler ile bir araya gelen Büyükelçi İşankuli Amanlıyev ve Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış öğrenciler ile bir süre sohbet ettiler. Büyükelçi İşankuli Amanlıyev ve Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış’ın Türkmenistanlı öğrenciler buluşmasına Büyükelçilik Ateşesi Merdan Annageldiyev’in yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Borlu ve Prof. Dr. Recai Kılıç Genel Sekreter Murat Yenisu, ERÜ Dış İlişkiler Ofisi Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ulaş Çınar da katıldı.