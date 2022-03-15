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Türkiye’ye örnek olan proje, yüzleri güldürmeye devam ediyor

Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2017 yılında hayata geçirdiği ve Türkiye’ye örnek olan Sosyal Market ile İkinci El Eşya Toplama Merkezi’ni ziyaret ederek, sosyal belediyecilik projelerine öncülük etmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

KAYSERİ 15.03.2022, 12:34
Türkiye’ye örnek olan proje, yüzleri güldürmeye devam ediyor

Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2017 yılında hayata geçirdiği ve Türkiye’ye örnek olan Sosyal Market ile İkinci El Eşya Toplama Merkezi’ni ziyaret ederek, sosyal belediyecilik projelerine öncülük etmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Gönüllüsü Projesi çerçevesinde hizmete sunulan Zümrüt Mahallesi’ndeki Sosyal Market’i ziyaret edip, yeni gelen ürünleri inceledi. Başkan Çolakbayrakdar, Sosyal Market’te yeni çalışmaya başlayan down sendromlu Ahmet Özlü ile yakından ilgilendi.

"İnsana dokunan hizmetlerimizi artırarak, hemşehrilerimizin yüreklerine daha fazla dokunacağız"

Özlü ile sohbet edip, ürünleri kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar, sosyal belediyecilikte Türkiye’ye örnek olan hizmetler ürettiklerine dikkat çekerek, “Özellikle sosyal belediyecilik alanında kadınından erkeğine, yaşlısından gencine herkes için projeler üretiyoruz. İnsana dokunan hizmetlerimizi artırarak, hemşehrilerimizin yüreklerine daha fazla dokunacağız. Bunlardan biri olan Sosyal Marketimizde yılın 12 ayı mevsimine göre 7’den 70’e herkese hitap eden kıyafetler ve ayakkabılar bulunuyor. İhtiyaç sahipleri ‘Dost eli’ kartıyla mağaza konforunda alışveriş yapabiliyorlar. Mağazamıza yeni ürünlerimiz gelmeye başladı. Kış sezonunun ardından yaz mevsimine yönelik ürünlerimiz raflarda yerini alıyor. Bizimle birlikte çalışmaya başlayan Ahmet kardeşimizle birlikte yeni gelen kıyafet ve ayakkabıları inceleyerek, yerine dizdik. Bize yardımcı olan Ahmet kardeşimizin ellerine sağlık, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum. Sosyal marketimiz, hizmet kalitesiyle daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşmayı sürdürüyor. Yeni sezonumuzun hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, Türkiye’ye model olan Kayseri Belediyeciliğini ileri bir noktaya taşımak için çalışmaları artırarak devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Çalışan Ahmet Özlü ise mağazaya gelen vatandaşlara yardımcı olduğunu belirterek, “Yeni gelen ayakkabıları ve elbiseleri raflara yerleştiriyorum. Kıyafetleri katlayarak, güzelce yerlerine koyuyorum. Mağazaya gelen vatandaşlara ise ürün seçmeleri konusunda yardımcı oluyorum ve ekip arkadaşlarımı çok seviyorum” dedi.

Başkan Çolakbayrakdar, ardından Yeşil Mahalle’deki İkinci El Eşya Toplama ve Dağıtım Merkezi’ni ziyaret etti. Kocasinanlı yaşlı vatandaşların bağışıklık sistemini güçlendirmesine katkı sağlaması için her gün düzenli bir şekilde dağıtılan meyve ve sebzelerin yanı sıra, ailelere teslim edilecek olan iaşe paketlerini kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar, sosyal projelerle gönül belediyeciliği uygulamasını en iyi şekilde yerine getirdiklerini vurguladı.

Öte yandan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesindeki Sosyal Market’te alışveriş yapanlar, sosyal durumlarına göre belirleniyor ve nüfus sayılarına, gereksinimlerine göre ‘Dost Eli’ isimli kart veriliyor. Dost Eli kartını alan vatandaşlar, kartta yüklü miktardaki para puan limiti kadar ürün alabiliyorlar. Konfeksiyon ürünleri üzerine hizmet veren market, ilçede yaşayan ihtiyaç sahiplerine dev bir mağazada ücretsiz olarak alışveriş keyfi yaşatıyor. Ayrıca ekipler, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesine katkı sağlayan muz, elma, mandalina ve havuç gibi meyve ve sebzelerden oluşan paketleri, kayıtlı olan yaşlılara her gün düzenli bir şekilde adreslerine ulaştırıyor.

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