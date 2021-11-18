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Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm projelerinden Kazım Karabekir Kentsel Dönüşüm Projesi tamamlandı

Melikgazi Belediyesi’nin en büyük projelerinden birisi olan Kâzım Karabekir Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında tamamlanan 2 blok 92 daire içerisindeki 48 dairenin kura çekimi ve anahtar teslim töreni yapılacak.

KAYSERİ 18.11.2021, 11:45
Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm projelerinden Kazım Karabekir Kentsel Dönüşüm Projesi tamamlandı

Melikgazi Belediyesi’nin en büyük projelerinden birisi olan Kâzım Karabekir Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında tamamlanan 2 blok 92 daire içerisindeki 48 dairenin kura çekimi ve anahtar teslim töreni yapılacak.

Kura çekimi ile anahtar teslim programı Kazım Karabekir Mahallesinde 19 Kasım Cuma günü saat 15.30’da gerçekleştirilecek. Kentsel Dönüşüm çalışmalarının yapıldığı Kazım Karabekir’de 2 etaplık çevre düzenlemesi, aile sağlık merkezi, eğitim kompleksi, aşevi gibi birçok hizmet yapıldı.

48 hak sahibine son anahtar teslimi yapılacağını hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri olan 39 blok 1986 daire ve 145 dükkandan oluşan Kazım Karabekir Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi son etap dairelerimizin kura çekimi ve proje kapanış törenini gerçekleştireceğiz. Melikgazi Belediyemiz kentsel dönüşüm konusunda sadece Kayseri’de değil Türkiye’de de en önemli işlevi yapan belediyelerden bir tanesi. Kazım Karabekir Mahallemizde 19 Kasım Cuma günü saat 15.30’da yapılacak olan anahtar teslim programında dairelerimiz sahipleriyle buluşacak. Modern bir şehir anlayışıyla hareket ederek gerçekleştirdiğimiz kentsel dönüşümlerde, Kazım Karabekir’de bulunan 48 anahtarı 48 ailemize teslim etmenin mutluluğunu yaşayacağız. Tüm sosyal donatıları ile güzel bir ortam hazırladık. Yolları, çevre düzenlemesi, parkları, otoparkı, okulu, sağlık merkezi, sosyal donatıları ile güzel bir mahalle ortaya çıktı. Hak sahibi olan vatandaşlarımıza evlerinin hayırlı olmasını diler ağız tadıyla oturmalarını temenni ederim. Hayırlı olmasını dilerim" dedi.

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