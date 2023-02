Türkiye’de İlk Olan Eczacı Asistanlığı Kursu’nda İlk Ders Zili Çaldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Kayseri Eczacı Odası ile işbirliğinde gerçekleştirilen ve Türkiye’de alanında bir ilk olacak ‘Eczacı Asistanlığı’ Kursu’nun KAYMEK Sümer Tesisleri’nde yapılan tanıtım programına katıldı. Başkan Büyükkılıç, “Eczacı Asistanlığı Kursu’muzun hayırlara vesile olmasını diler, kursumuzun ilk ders gününde kursiyerlerimize başarılar dilerim” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve 12. Bölge Kayseri Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Ecz. Uğur Nuri Akın’ın katılımlarıyla KAYMEK ile Kayseri Eczacı Odası arasında ‘Eczacı Asistanlığı ile Sanat ve Mesleki Kurslar Düzenlemesine İlişkin’ iş birliği protokolü imzalanmıştı. Protokol doğrultusunda kolları sıvayan Büyükşehir KAYMEK, ’Eczacı Asistanlığı’ Kursu başvuruları kısa sürede tamamlandı. Kayserililerin yoğun ilgi göstermesiyle kayıtların başlamasıyla birlikte ilk dakikalar içerisinde tam kapasite dolan ‘Eczacı Asistanlığı’ kursunun ilk ders zili, KAYMEK Sümer Tesisleri’nde çaldı. ‘Eczacı Asistanlığı’ Kursu’nun KAYMEK Sümer Tesisleri’nde yapılan tanıtım programına Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra 12. Bölge Kayseri Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Ecz. Uğur Nuri Akın, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, daire başkanları ve kursiyerler katıldı. Tanıtım programında konuşan Başkan Büyükkılıç, eczacıların ihtiyaç duydukları nitelikli eczacı asistanları yetiştirecek ‘Eczacı Asistanlığı’ kursunun hayırlara vesile olmasını temenni ederek, şöyle konuştu;

“KAYMEK değişik alanlarda çok güzel kurslar veriyor. 127 alanda ders veriliyor KAYMEK’te. 300 binden fazla kardeşimize dokunmuşuz. Değişik kurslar ve çalışmalar marifetiyle. Böyle güzel bir ekibimiz, böyle güçlü bir ekibimiz var. Eczacılar odamızın bu talebini elbette ki karşılıksız bırakamazdık. Onlarla yaptığımız çalışma ve iş birliği sonrasında da hem sizlere iş bulma, sizin donanımlı özellikli hale gelmenizi sağlama, hem de istihdama vesile olma amacıyla çalışma yapıyoruz. Bu çalışmaları İŞKUR üzerinden Kariyer Merkezi ile birlikte, Organize Sanayilerimiz tüm ticari kuruluşlarımız, üniversitelerimiz, kısacası paydaşımız o kadar çok ki. Eczacılar odamızla da böyle anlamlı ve önemli çalışmalar yapıyoruz” dedi. Başkan Büyükkılıç, kursiyerlere öğütler vererek, konuşmasına şöyle devam etti;

“Eczacılar odamızla böyle anlamlı ve önemli çalışmalar yapıyoruz. Önemli olan nitelikli olmak. Sıradan olmamak. Uzmanlık alanı dediğimiz bir olgu var. Her işi yapan, hiçbir yapamaz. Bulunduğu alanında iyisi, kötüsü olmaz. Bulunduğu alanı iyi kullanan ya da kötü kullanan olur. Bizler iyi üreten, alanında yetkin olan, aranılan, parmak ile gösterilen, dürüstlüğü ile çalışkanlığı ile güvenirliği ile kapasitesiyle yeniliğe açık, yaklaşım ve tavrıyla işte biz bunları arıyoruz. O açıdan sizlere bir fırsat, sahiplenin. Ülkemizin her yanından Kayseri’mize gelenler oluyor. O yüzden bu kursumuzun yanına İngilizce kursuda eklemeliyiz. Geçen sene Bahreyn’den sağlık turizm ile ilgili bin tane vatandaş gelmiş. Böyle anlamlı ve önemli alanda insanların sağlığını ilgilendiren Eczacı dostlarımızın da eleman ihtiyacını giderecek olan ve sizlerin de nitelikli hale gelerek sertifika alacak. Türkiye’nin her yerinde gerçekleşecek çalışmaya adım atmanızdan dolayı sizleri kutluyorum. Tebrik ediyorum. Sağlıklı hayırlı uzun ömürler temenni ediyorum.”

Kayseri Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Ecz. Uğur Nuri Akın ise, Kayseri’nin her zaman ilkleri gerçekleştirdiğini dile getirerek, şunları kaydetti: “Kayseri ilkleri gerçekleştirmeye her zaman hevesli olmuştur. Bu kursla birlikte yine Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek, Büyükşehir Belediye ve Eczacı Oda’mız ile işbirliği ile ilk defa Eczacı Asistanlığı Kursu’nu açmış bulunuyoruz. Başta Başkanımız olmak üzere, emeğe geçen herkese sonsuz teşekkür ediyoruz.”

Öte yandan ’Eczacı Asistanlığı’ Kursu çerçevesinde uzmanlar tarafından eğitimler verilecek. Eğitimlerle eczacıların ihtiyaç duydukları nitelikli eczacı asistanları yetiştirilerek hem sektörün yetişmiş personel ihtiyacı karşılanacak. Ayrıca bu alanda kendini geliştirmek ve çalışmak isteyen vatandaşlara istihdam imkânı sunulmuş olacak.