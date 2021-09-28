Türkiye yatak sektöründe 14. sırada

Uluslararası Yatak Endüstrisi Derneği (IBIA), BİFAŞ Birleşik Fuar Yapım A.Ş yetkilileri ve sanayicilerin katılımı ile istişare toplantısı düzenlendi.

Kayseri Sanayi Odası’nda (KAYSO) düzenlenen toplantının açılışında konuşan Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve Uluslararası Yatak Endüstrisi Derneği Başkan Yardımcısı Mustafa Nebi Doğan; "Derneğin kuruluş amacı biliyorsunuz dünya genelinde bunun benzeri Amerika’da, İngiltere’de, Hindistan’da, Ortadoğu’da bu tarz organizasyonlar vardı. Biz de daha önceden yaptığımız fuar organizasyonları olsun bu derneğin kurulmasında ihtiyaç ömngörüldü. Bugün de ilk istişare toplantısını yapıyoruz. Bu toplantının oldukça verimli geçeceğini düşünüyorum. Beklentimizin üzerinde de bir ilgi gördü" dedi.

Uluslararası Yatak Endüstrisi Derneği Başkanı Osman Güler ise Türkiye’nin yatak sektöründe dünyada 14. sırada yer aldığını ifade ederek; "Bu salonda bu kadar üyemizi görmek beni çok mutlu etti. Dünyada yatak sektörü çok büyük görülmemesine rağmen oldukça büyük bir hacme sahip bir sektör. Resmi istatiklere göre dünyada yatak sektörü 2020 yılında 31 milyar dolar hacme sahip, bundan en büyük payı Çin, Amerika, Hindistan, Polonya, Brezilya yer alıyor. Türkiye ise 14. sırada yer alıyor. Türkiye’nin ihracatı ile 255 milyon dolar ile dünyada 5. sırada ye alıyor. Bizler dernek üyeleri olarak, yatak sektörüne ham madde, hizmet ve teknoloji üreten firmalarız. Türkiye’de yatak yan sanayi üreten firmaların sayısı 160 civarında. Üyelerimiz arasında yaptığımız araştırmalara göre 80 üyemizin 18 bin kişilik istihdamı, 2 milyar dolara yakın cirosu ile ciddi bir büyük sektör olduğumuzu gösteriyor. Görülüyor ki sayıca çok yüksek olmayan bu sektör rakamlar açısından oldukça başarılı ve dünyanın en iyi 4 ülkesinden biri olduğunu görüyoruz. Ülke ekonomisine bu kadar önemli katkılarda bulunan bu sektör çeşitli platformlarda temsil edilmesi düşünülemezdi. Dernek çok yeni olmasına rağmen aramızdaki sinerji çok güçlü. Derneğimizin çalışmalarında makina, kumaş, yay, sünger, keçe gibi farklı 10 dalda çalışmalarımız var. Birçok alanda faaliyet gösteren firmaların özverili çalışmalarıyla en iyi markalar arasında. Yılbaşına kadar ülkemizde faaliyet gösteren tüm firmaları çatımız altına almak ve bunun akabinde 2022 yılında yurtdışındaki firmaların talebine cevap vererek derneğimiz çatısı altına almayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

BİFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Vural da düzenlenecek olan fuar hakkında bilgiler vererek; "6-9 Ekim 2022 için biz İbia Fuarını yapmak üzere elimizi taşın altına koyduk. Bu fuar bu sektörün ne kadar içinde olduğumuzun bir göstergesi olacak. Bununla ilgili ilk günden beraber sizinle aynı havayı solumaya başladık. Bu fuarların başarılı olması için elimizden gelen gerekli çabayı göstereceğiz" diye konuştu.