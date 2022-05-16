Türkiye Şampiyonasına finalde veda ettiler

Kocasinan Şimşekspor ve Kayseri OSB Teknik Koleji U18 takımları oynadıkları final maçlarında rakiplerine kaybederek şampiyonaya veda etti.

U18 Türkiye Şampiyonası’nda Kayseri’yi temsil eden Kayseri OSB Teknik Koleji ve Kocasinan Şimşekspor iyi başladıkları şampiyonada sonuna getirmediler. Kahramanmaraş grubunda yer alan Kayseri OSB Teknik Koleji final maçında Adana Vefaspor’a 1-0 kaybederken Nevşehir grubunda yer alan Kocasinan Şimşekspor ise Tarsus İdman Yurdu’na 2-0 mağlup oldu. Türkiye Şampiyonası’nda 1.kademe veda eden hem Kayseri OSB Teknik Koleji hem de Kocasinan Şimşekspor maç sonrası büyük üzüntü yaşadılar.