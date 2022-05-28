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Türkiye Kupası Final maçında Silviu Lung performansıyla beğeni topladı
Yukatel Kayserispor’un Rumen kalecisi Silviu Lung, Türkiye Kupası final maçında gösterdiği performansla beğeni topladı.
KAYSERİ 28.05.2022, 08:46
Yukatel Kayserispor’un Rumen kalecisi Silviu Lung, Türkiye Kupası final maçında gösterdiği performansla beğeni topladı.
Kayserispor ile Sivasspor arasında oynanan Türkiye Kupası Final maçında kalesinde 3 gol görmesine rağmen Silviu Lung, büyük beğeni topladı. İstanbul Olimpiyat stadında oynanan maçta Sivasspor’a karşı önemli kurtarışlar yapan Lung, maçı izleyenlerin alkışını aldı.