Türkiye Kadınlar Futbol Ligi
Türkiye Kadınlar Süper Ligi B Grubunda mücadele eden Kayserispor Kadın takımı, ligin 4. haftasında sahasında Samsun İlkadım Belediyesi Yabanclar Pazarıspor’u 2-1 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.
Türkiye Kadınlar Süper Ligi B Grubunda mücadele eden Kayserispor Kadın takımı, ligin 4. haftasında sahasında Samsun İlkadım Belediyesi Yabanclar Pazarıspor’u 2-1 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.
Stat: Sümer Stadı
Hakemler: Cemal Emre Gömeç xx, Hatice Yıldırım xx, Çiğdem Varan x
Kayserispor Kadın Futbol Kulübü: Senem Servet İnci xxx, Alina Nahmadova xxx, Gulanbar Gasimova xx (Dk.46 Lamia Alizade x), Aysun Muradova xx, Saniye Aslano xxx, Elmas Karakaya xxx, Şehriban Dülek xx, Mine Yıldız xxx (Dk.90+2 Gizem Çetinkaya x) Sona Rahimova xx, Gülsüm Aygün xx (Dk.78 Pınar Çeri x) Rabi Bhlül Koç xx (Dk.46 Şeyma Yücel xx)
İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor: Hilal Subay x (Dk.29 Zeynep Efsanur Koyun x), Gülçin Güloğlu x, Nehir Zeytünlü xx, Arzu Şimşek x, Ece İrem Tilbe x, Güleser Selvi x, Havvanur Balcı xx, Gamze Ekici x, Zeliha Giden x (Dk.68 Ceren Özge x), Ebru Atıcı xx, Ayşenur Mercan x (Dk.52 Berranur Yurt x)
Goller: Gulanbar Gasimova Dk.26, Gülsüm Aygün Dk.43 (Kayserispor Kadın FK) Ebru Atıcı Dk.67 (İlkadım Belediyesi Yabanclar Pazarıspor)