Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Avunma Bakanları Kayseri’de Bir Araya Gelecek

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Savunma Bakanları 9’uncu Toplantısı’nın Türkiye’nin ve dünyanın en önemli kayak merkezlerinden olan Erciyes’te gerçekleşeceğini söyledi.

Başkan Büyükkılıç, Erciyes’in eteğinde, 6 bin yıllık köklü geçmişi ile kadim kent Kayseri’nin önemli bir toplantıya daha ev sahipliği yapacağını duyurdu. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Savunma Bakanları 9’uncu Toplantısı, Kayseri Erciyes’te gerçekleşecek. Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar’ın ev sahipliğinde, Gürcistan Savunma Bakanı Juansher Burchuladze ve Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile ikili ve üçlü toplantılar yapılacak” dedi. Toplantının dünya markası olan Türkiye’nin incisi Erciyes Dağı’nda gerçekleşeceğini vurgulayan Büyükkılıç; “Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan 3’lü toplantı programı Erciyes Kayak Merkezi’mizde yapılacak. Heyetler arası görüşmelerin yapılacağı bu program, hem Kayseri’mizin hem de yerel yönetimler eliyle dünyada kurulan tek kayak merkezi Erciyes’imizin tüm dünyaya tanıtılması için de bir fırsat olacak” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, önemli kararlara imza atılacak program dolayısıyla Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a teşekkürlerini iletti.