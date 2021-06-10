Turkishtime’ın Kimya Bilimine Yön Veren 100 Türk Araştırmasında ERÜ’den 3 Öğretim Üyesi Yer Aldı

Turkishtime’ın Hacettepe Üniversitesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi ve TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Adil Denizli liderliğinde gerçekleştirdiği “Kimya Bilimine Yön Veren 100 Türk Araştırması”, Kimya alanında önde gelen değerli bilim insanlarını bir araya getirdi. Araştırmada Erciyes Üniversitesi’nden (ERÜ) 3 öğretim üyesi yer aldı.

H-İndeksi değerleri, araştırma alanları, bilime ve insanlığa katkıları, aldıkları ödüller ve patentlerine de yer verildiği çalışmada H-indeksi değerine göre ERÜ Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Mustafa Soylak 1. sırada, Prof. Dr. Şerife Tokalıoğlu 74. sırada ve Prof. Dr. Şenol Kartal ise 78. sırada yer aldı.

2017 yılında başlatılan Bilime Yön Verenler Araştırma Serisi kapsamında; 2017 yılında Bilime Yön Veren 100 Türk, 2018 yılında Tıp Bilimine Yön Veren 100 Türk araştırmasını gerçekleştirerek sonuçları kitap haline getiren ve kamuoyu ile paylaşan Turkishtime, söz konusu seriye bu yıl Kimya bilimine Yön Veren 100 Türk araştırması ile devam etti.

Bu yıl hazırlanan araştırma kitabı, kimyanın beş anabilim dalındaki (Organik Kimya, İnorganik Kimya, Analitik Kimya, Fiziksel Kimya, Biyokimya) Türk bilim insanlarını, araştırmalarının aldığı atıf sayısını gösteren ve evrensel kabul gören en yüksek H-indeksi değerine (Google Scholar veri tabanı kullanılarak) göre listeledi.