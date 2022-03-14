Türk Sanat Müziği Gecesi düzenlendi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi, Kocasinan ve Talas Belediye Başkanları ile birlikte Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Kent Korosu tarafından organize edilen Türk Sanat Müziği Konseri’ni izledi.

Konsere Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İl Kültür Turizm Müdürlüğü Salonu’nda gerçekleştirilen Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Kent Korosu Konseri’ni izledi. Konser etkinliğine Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve çok sayıda vatandaş katıldı. Birbirinden güzel eserlerin seslendirildiği ücretsiz konser, Mustafa Uyan şefliğinde müzikseverlerle buluştu. Koro üyeleri, 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma günü dolayısıyla yakalarına Türk Bayrağı taktı. Muhteşem gecede katılımcılar Türk sanat müziğinin sevilen parçalarına hep bir ağızdan eşlik ederken, konser müzikseverlerden tam not aldı. Konser sonunda sahneye çıkan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Gerçekten kulağımızın pasını aldınız, Mustafa hocam şahsında koro üyelerinin her birini ayrı ayrı tebrik ve teşekkür ediyoruz” dedi. Diş hekimi de olan koro şefi Mustafa Uyan’ın Tıp Bayramı’nı kutlayan Büyükkılıç, “14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle diş hekimi şefimiz, hocamızın şahsında, doktorlarımızın tıp bayramını tebrik ediyoruz, tüm sağlık çalışanlarımıza minnet duyuyor, sağlıklı hayırlı uzun ömürler diliyoruz. Pandemi sürecinde bunu biraz daha fark ettik ki birbirimize sahip çıkmamız gerektiğinin en güzel örneklerini görmüş olduk” diye konuştu.

Bu tür etkinliklerin psikolojik desteğe vesile olduğunu belirten Başkan Büyükkılıç, koro şefi Mustafa Uyan’a günün anısına çiçek takdim etti. Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi’nin kültür sanat etkinliklerinin devam edeceğini ifade ederken, vatandaşlar da Büyükkılıç’a teşekkür etti.