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Türk Polis Teşkilatı’nın 176. yılı

Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 176. yıl dönümü dolayısıyla İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk Atatürk Anıtı’na çelenk sundu.

KAYSERİ 09.04.2021, 17:33
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Türk Polis Teşkilatı’nın 176. yılı

Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 176. yıl dönümü dolayısıyla İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk Atatürk Anıtı’na çelenk sundu.

10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla düzenlenen törende İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sona erdi. Tören, koronavirüs tedbirleri alınarak emniyet personellerinin katılımıyla yapıldı.
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