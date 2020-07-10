Türk-İş’ten Temsilcisi Güven: "Kıdem Tazminatı işçinin alın teridir "
TÜRK-İŞ KAYSERİ İL TEMSİLCİSİ İDRİS GÜVEN; ” TÜRK-İŞ KIDEM TAZMİNATINA SON 3 DÖNEMDİR KIRMIZI ÇİZGİSİ OLDUĞUNU İFADE ETMEKTEDİR. HALKIMIZDA DA BİZE DESTEK İSTİYORUZ" DEDİ.
Türk-İş Kayseri İl Temsilcisi İdris Güven; ” Türk-İş kıdem tazminatına son 3 dönemdir kırmızı çizgisi olduğunu ifade etmektedir. Halkımızda da bize destek istiyoruz" dedi.
Cumhuriyet Meydanında yapılan açıklamada konuşan Güven, kıdem tazminatının işçinin alın teri olduğunu söyleyerek; "Türk- İş kıdem tazminatına son 3 dönemdir kırmızı çizgisi olduğunu ifade etmektedir. Halkımızdan da bize destek istiyoruz. Kıdem tazminatı işçinin alın teridir. İşverenin emanetidir, İşçinin emanetidir, kızının gelinlik parası, oğlunun damatlık ücretidir. Kıdem tazminatının geriye dönmesinde bir adım geriye atmayacağız. Alınacak bütün kararlar karşısında genel grev ilan edeceğiz” ifadelerini kullandı. Açıklamaların ardından vatandaşa ücretsiz maske ve kıdem tazminatı ile ilgili bildiri dağıtıldı.
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