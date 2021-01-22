Tunç ve Kabakcı, Güreş Eğitim Merkezi’nde sporcular ile bir araya geldi

Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Kayseri Güreş Eğitim Merkezi güreş sporcuları ile bir araya gelerek sohbet etti.

Vali Yardımcısı Tunç ile İl Müdürü Kabakcı, Spor Şube Müdürü Yakup Deliktaş ve Güreş Eğitim Merkezi Müdürü Ali Kılıç’tan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Tesisi gezen Tunç ve Kabakcı, burada sporcularla sohbet etti. Birçok başarıya imza atan genç sporcular, pandemi sonrası başlayacak olan müsabakalara hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor.