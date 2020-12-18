Tuna Yaşam ve Alışveriş Merkezi Roton İnşaat ile güç ve tempo kazanacak

ROTON İnşaat ve NRW4A Tuna Yaşam ve Alışveriş Merkezi Projesi için işbirliği protokolü imzalandı.

Roton İnşaat yurtiçi, yurtdışı ve İldem AVM inşaatından sonra NRW4A Tuna Yaşam ve Alışveriş Merkezi inşaatına hız verecek. Müteahhit Firma ROTON İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karadeli ve taşeron firmaların bir araya geldiği toplantıda Tuna Yaşam ve Alışveriş Merkezi inşaatı için sözleşmeler imzalandı. Kocasinan ilçesinde Tuna Kavşağı üzerinde yapılan 7 katlı Tuna Yaşam ve Alışveriş Merkezi inşaatı için ROTON İnşaat ile taşeron firmalar arasında imza altına alınan sözleşmeler ile tempolu, güvenilir ve daha güçlü adımlar atıldı. ROTON İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karadeli ise yaptığı açıklamada; "ROTON İnşaat; Kayseri’de AVM yapımı konusunda yerel şirket olarak ilk ve tektir. Şuan bizim dışımızda AVM tecrübesi olan hiç yerel şirket yoktur. Bu güne kadar çok katlı toplu konutlar, site, sistemli villalar, okullar ve diğer ticari binalar yapmış ve sadece bir alanda değil, tüm inşaat alanlarında da tecrübesi ve altyapısı oluşmuş donanımlı bir şirkettir. Ayrıca; sadece yurtiçinde değil yurtdışında da projeler üreten bir yapıya sahiptir. Bu yönüyle sadece Kayseri’nin değil Türkiye’nin gururu olacak bir yapıya sahiptir. Şuan itibariyle teslim etmekte olduğumuz 2 bin 70 daire ve AVM’den sonra Tuna Yaşam ve Alışveriş Merkezi yine aynı şevkle, özenle tecrübelerimizi aktaracağımız bir projedir. Şehrimize hayırlı olmasını diliyoruz. ROTON İnşaat ailesi olarak bütün çalışmalarımızla Kayseri’ye hizmet etmekten gurur duyuyoruz. Tüm hemşehrilerimize saygılarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.