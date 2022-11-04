Tuna Life Center’a ilgi büyük

Açıldığı günden bu yana halkın yoğun ilgisini gören Tuna Life Center Alışveriş Merkezi’ne olan ilgi her geçen gün artıyor. Kayserili vatandaşların yanı sıra şehir dışından da ziyaretçilerini ağırlayan AVM, modern konsept ve yüksek hizmet kalitesi ile hizmet vermeye devam ediyor. AVM hakkında bilgiler veren Tuna Life Center Alışveriş Merkezi Genel Müdürü Murat Acar; "Yatırımı, NRW4A İnşaat Reklam İç ve Dış Ticaret A.Ş’ye ait olan, kiralama ve yönetimi SLS Gayrimenkul Danışmalık tarafından yürütülen Tuna Life Center, modern konsepti, merkezi lokasyonu, geniş teras alanları ve konforlu alışveriş imkânıyla 50 bin metrekare toplam inşaat alanı ve 23 bin 860 metrekare kiralanabilir alana sahip olacak şekilde geliştirildi. Migros, Ebebek, Boyner, İpekyol, Twist, Sarar, Starbucks, Emirgan Sütiş ve Huqqabaz gibi seçkin markalarımızla toplam 87 mağazaya sahip olup yüzde 99,4 kiralama oranıyla 1 Ekim 2022 tarihi itibariyle hizmet vermeye başladık" dedi. Alışveriş merkezinin başarılı olabilmesi için en önemli etkenleri sıralayan Acar; "AVM’ler insan hayatının tam ortasında sosyalleştiğimiz, kültürel ihtiyaçlarımızı karşıladığımız ve alışveriş yaptığımız yaşam merkezleridir. Bir AVM’nin başarısı, bulunduğu lokasyonla doğrudan orantılıdır. Lokasyon analizi doğru yapıldığı takdirde projenin yapılacağı şehirdeki AVM sayısı, lokasyonun müşteriye uzaklığı, marka ve mağaza sayısı, anchor mağaza çeşitliliği ve son olarak da iyi bir yönetim kadrosu göz önünde bulundurulduğunda başarı kaçınılmaz olacaktır. Tuna Life Center AVM olarak biz de bünyemizdeki markalarımız, avlu alanımız, modern konseptimiz ve yüksek hizmet kalitemiz ile bir yaşam merkezi kimliği taşıyoruz. AVM’ler doğru markaları seçerek ziyaretçilere güvenli, hijyenik, alışveriş ve eğlence ortamını bir arada sunan, ziyaretçilerin memnuniyet ve beklentilerini her zaman tatmin etmek adına güncel, kültürel ve sanatsal etkinliklerle, yenilik ve teknolojilere adapte olarak sürdürülebilir yönetim yöntemleri ile uzun vadeli çalışmalar yapılabilir" ifadelerini kullandı.

"Vatandaşları sürpriz etkinlik ve kampanyalar bekliyor"

Sürpriz etkinlikler ve kampanyalarla ziyaretçilerine hizmet vermeye devam edeceklerini aktaran Acar; "Açıldığımız günden bugüne sürpriz etkinlik ve kampanyalara yer verdik. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’mızı ziyaretçilerimizle coşkuyla kutladık. Bu hafta çocuk ve yetişkin gruplarından oluşan dans gösterileri, söyleşi ve imza günü etkinliğimiz, eğlence çeki kampanyamız ve lösemili çocukların hazırladığı resim sergimize yer vereceğiz. Açılışından bu yana güzel bir ilgi, geri dönüşler aldık. Hatta sadece Kayseri vatandaşından değil, İstanbul ve sektörden de güzel geri dönüşler aldı. Şuanda burada olan markalarımızın dışında bize katılmak isteyen, yeni mağaza açmak isteyen mağazalar var. İletişim halindeyiz. Önümüzdeki günlerde belki yeni sürprizler yapıyor olabiliriz" diye konuştu.