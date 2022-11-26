TÜMSİAD’dan istişare toplantısı

Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Kayseri Koordinatör Şube Başkanı Osman Atıcı, düzenlenen istişare toplantısında, “Fırsatların ve tehditlerin iç içe geçtiği günümüz şartlarında ekonomik dengelerin lehimize çevrilebileceğine bütün kalbimizle inanıyoruz” dedi.

TÜMSİAD Kayseri Koordinatör Şubesi tarafından “Türkiye Yüzyılı” sloganıyla istişare toplantısı düzenlendi. Bir otelde düzenlenen toplantıya, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız, İsmail Emrah Karayel, TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, TÜMSİAD Kayseri Koordinatör Şube Başkanı Osman Atıcı ve davetliler katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından toplantının açılış konuşmasını yapan TÜMSİAD Kayseri Koordinatör Şube Başkanı Osman Atıcı, “Türkiye’nin bölgesel ve küresel güç olma yolculuğunda en önemli faktörün güçlü bir ekonomi, güçlü bir ekonominin ise KOBİ’lerin güçlü ve üretken bir yapıya kavuşması ile mümkün olacağının farkındayız. Başarının ancak ortak paydada buluşup, daha çok görüşerek, daha çok fikir ortaya koyarak geleceğini biliyoruz. İnsanlığa, ülkemize faydalı şeyler üretebilmek için yardımlaşmanın, paylaşmanın öneminin farkındayız. Dolayısı ile TÜMSİAD olarak istişareye önem veriyoruz. İstişare ile ortak aklın, ortak akıl ile istikrarın, istikrar ile istikbalin daha parlak olacağı güzel günlere inanıyoruz. Pandemi ve sonrasında yaşanan süreçte küresel riskler giderek artmaya başlıyor. Dünya ticaretindeki yatırımların azaldığı, üretimin yavaşladığı, finansal akışın rotasını değiştirdiği, konvansiyonel ticaretten dijital ticarete rijit bir eğilimin olduğu günleri yaşıyoruz. Bütün bunların yanı sıra geleneksel ticarette gıda ve tarım sektörlerinin stratejik bir hale büründüğü ekonomik değişimler içerisindeyiz. Bir taraftan komşu ülkelerde yaşanan savaş ve iç karışıklıklar, diğer taraftan Avrupa ülkelerinin en temel insani yaşam standartları olan ısınma ve gıda ihtiyaçlarını karşılayamadığını görüyoruz. Fırsatların ve tehditlerin iç içe geçtiği günümüz şartlarında ekonomik dengelerin lehimize çevrilebileceğine bütün kalbimizle inanıyoruz. Etrafımızda yaşanan bütün bu olumsuz gidişata rağmen şükürler olsun ki ülkemiz gıda ve enerji koridoru haline gelmiştir. Ve biz inanıyoruz ki; Anadolu üretimin ve ihracatında dünya üzerindeki koridoru olacaktır” ifadelerini kullandı.

“Türkiye yüzyılı içerisinde yapacağımız çalışmalar çok farklı bir ivme kazanacak”

TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan, “Dünya genel çerçevede bir değişim ve dönüşümden geçmektedir. Bu değişim ve dönüşüm içerisinde Cumhurbaşkanımız “Türkiye Yüzyılı” mottosuyla yeni yüzyılın artık Türkiye yüzyılı olmasıyla alakalı önümüze hedef koydu. Dolayısıyla Türkiye yüzyılı içerisinde yapacağımız çalışmalar çok farklı bir ivme kazanacak. Bu anlamda sivil toplum kuruluşlarına da çok ciddi görev düşmektedir. Bizde bu istişare toplantılarını bu vizyon üzerinde organize etmek istiyoruz. Dünyada değişen bu dengeler içerisinde sınırların, ticaretlerin ve insani yaklaşımların artık değiştiğini ve farklı olduğunu görmekteyiz. Bu değişim ve dönüşüm içerisinde iş dünyasının da kendine bir yol haritası çizmesi gerektiğini hep dile getirdik” şeklinde konuştu.

“42 milyon metrekare sanayi alanımız var”

KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci de, toplantıda yaptığı konuşmada Kayseri sanayisi ile ilgili bilgiler vererek, “Kayseri’mizde hali hazırda toplam 42 milyon metrekare sanayi alanımız var. 3 organize sanayi bölgemiz, 1 üretime dayalı serbest bölgemiz olmak üzere 42 milyon metrekare. Tarıma dayalı ihtisas organize bölgesi de kuruyoruz. Şuanda büyük bir hızla ilerliyor. 4. OSB’nin de hazırlıklarına başladık ve başvurularımızı yaptık. O da inşallah kısa süre içerisinde 5 milyon 250 bin metrekare olarak lk safhasını yapmış olacağız” ifadelerini kullandı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız da, “Korona virüs salgını dünyada sağlık ve güvenlik sistemleri ile alakalı konuları tartışmaya açtı. 45 günde bin 6 odalı ve 4 bine yakın yatağı inşa eden Türkiye’nin korona virüste verdiği başarılı sınavı birçok ülke sessizce takip etmeye ve aynısını kopya etmeye gayret etti ama nafile. 310 milyon nüfuslu ABD’de yüzde 20’sinin yani 60 milyon insanın hiçbir sosyal güvencesinin olmadığı bir kez daha ortaya çıktı. O yüzden ülkeler ve devletler bunları öngörebildikleri kadar başarılı oluyorlar” dedi.

Toplantı, hatıra fotoğrafı çekinmesiyle sona erdi.