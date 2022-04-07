TÜMSİAD Kayseri’den Ankara çıkarması

Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Kayseri Şubesi Başkanı Osman Atıcı, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte TBMM’de Kayseri Milletvekilleri ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Ayhan Oğan’ı ziyaret ederek temaslarda bulundu.

Ziyaretlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan TÜMSİAD Kayseri Şube Başkanı Osman Atıcı, “Ankara temaslarımız da kıymetli Bakanlarımız, Milletvekillerimiz ve diğer kurumlarımız her zaman bizlere destek olacaklarını belittiler, kendilerine teşekkür ediyorum. Yürüttüğümüz projelerin durumlarını değerlendirmek, iş adamlarımızın yapacakları yatırım ve teşvikler hakkında istişarede bulunduk. Ankara’da sağ olsunlar bürokratlarımız bizleri çok iyi karşıladılar ve misafir ettiler” dedi.

Atıcı, “Kayseri’mizin Ticareti ve Sosyal Sorumluluk projeleri ile daha iyi yerlere gelmesi için, TÜMSİAD olarak teknolojik yatırımlar ve projeler ürettiklerini belirten Atıcı, elimiz dolu olarak geldik. Devlet ve millet el ele vererek Kayseri Ticaretinin gelişimi için gayretle çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz” dedi.