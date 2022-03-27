TÜMSİAD Kayseri Şubesi’nden hayra davet

Kayseri TÜMSİAD Şubesi ihtiyaç sahibi ailelere iaşe paketi dağıttı.

Yaklaşan Ramazan ayı nedeni ile, TÜMSİAD Kayseri Şubesi önünden hareket eden yardım konvoylarını uğurlayan TÜMSİAD Kayseri Şube Başkanı Osman Atıcı, Ramazan ayının yaklaşması nedeni ile Kayserili İş adamlarını hayra davet etmek istediklerini, Ramazan ayının maneviyatının gereklerini yaptıklarını belirtti. Pandemiden dolayı zor günler geçiren vatandaşların olduğunu anımsatan Atıcı, şunları kaydetti: "Hem devletimiz, hem de TÜMSİAD Kayseri Şubesi olarak elimizden geldiğince ihtiyaç sahibi ailelere destek olmaya çalışıyoruz. Ramazan ayı öncesi beş bölgede iaşe paketi dağıtımı yaptık. Hayırsever iş adamlarımız ihtiyaç sahibi ailelere iaşe paketi aldı. Dağıtımını gerçekleştirdik. TÜMSİAD Kayseri Şubesi Yönetimi de bugün mahalle mahalle gezerek, iaşe paketlerini ihtiyaç sahibi ailelere dağıttı. Kendilerine destekleri için teşekkür ederim. Bu tür faaliyetleri tüm üyelerimizle beraber gerçekleştiriyoruz. Biz TÜMSİAD Kayseri Şubesi olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanındayız. Amacımız farkındalık oluşturarak Kayserili iş adamlarımızı hayra davet etmek istedik" ifadelerini kullandı.

Atıcı, yardıma muhtaç aileler ise hayırsever iş adamlarına teşekkür ederek, “Allah hayırlarını kabul etsin” dedi.