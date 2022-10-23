TÜMSİAD Ailesi Yeni Dönem Çalışmaları Değerlendirdi

Kayseri’de düzenlenen etkinlikte; TÜMSİAD Kayseri Koordinatör Şube Başkanı Osman Atıcı ve yönetim kurulu üyeleri eşleri ile birlikte bir araya geldi. Kaynaşma adına yapılan toplantıda yeni dönem çalışmaları da konuşuldu.

Etkinlik hakkında bilgiler veren TÜMSİAD Kayseri Koordinatör Şube Başkanı Osman Atıcı; “Bugün keyifli bir etkinliğe imza attık. Yönetim kurulu üyelerimiz ve eşlerimiz ile güzel bir etkinlik oldu. TÜMSİAD Kayseri Koordinatör Şube Yönetimi olarak bu tür sosyal etkinlikleri önemsiyoruz. Ailelerimiz bizim için çok kıymetli. Onların da birbiriyle tanışması adına bu kahvaltıyı organize ettik. Çok memnun kaldılar. Yönetim kurulu olarak bizler yapacağımız faaliyetleri istişare ederken hanımlar da sohbet etme, tanışma, kaynaşma imkanı buldu" diye konuştu.