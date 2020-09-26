Tuğçe Canbaz Bellona Kayseri’de

Bellona Kayseri Basketbol takımı eski sporcusu Tuğçe Canbaz ile yeniden anlaştı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde mücadele verecek olan Bellona Kayseri Basketbol takımı, Tuğçe Canbaz ile anlaştı. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada; "Kulübümüze uzun yıllarca sporcu olarak şimdi de yardımcı antrenör olarak hizmet edecek olan Tuğçe Canbaz’a hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz. Genç antrenöre kulüp başkanımız Ömer Yağmur, Erciyes Cup’ta oynanacak olan Fenerbahçe karşılaşması öncesinde şilt takdim etti" ifadelerinde bulundu.