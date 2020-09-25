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Tugay Kaan Numanoğlu 145 maçına çıkacak

HES KABLO KAYSERİSPOR İLE B.B.ERZURUMSPOR ARASINDAKİ MAÇI YÖNETECEK OLAN TUGAY KAAN NUMANOĞLU 145. MAÇINA ÇIKACAK.

KAYSERİ 25.09.2020, 15:35
Tugay Kaan Numanoğlu 145 maçına çıkacak

Hes Kablo Kayserispor ile B.B.Erzurumspor arasındaki maçı yönetecek olan Tugay Kaan Numanoğlu 145. maçına çıkacak.

Yalova Bölgesi Süper Lig hakemlerinden Tugay Kaan Numanoğlu, yarın Kayseri’de oynanacak Hes Kablo Kayserispor-B.B.Erzurumspor maçında düdük çalacak. 35 yaşındaki hakem, bugüne kadar 144 profesyonel maça çıktı. Bu maçlarda 60 kez ev sahibi 46 kez deplasman takımı kazandı. 38 maç da berabere bitti. 35 yaşındaki hakem 665 kez sarı kart çıkarırken 48 kez de kırmızı kart gösterdi.

Tugay Kaan Numanoğlu, bugüne kadar 2 kez Kayserispor’un 5 kez de Erzurumspor’un maçında düdük çaldı. Bu maçlarda Kayserispor 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde ederken Erzurumspor ise 3 galibiyet 1 beraberlik 1 yenilgi aldı. Yalova Bölgesi hakemi, ilk kez iki takım arasında oynanacak bir maçta düdük çalacak.

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