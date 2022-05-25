TÜFAD ve TFF Antrenör Eğitim Programına Başkan Palancıoğlu’nun ismi verildi

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, TÜFAD Kayseri Şubesi’nin kendi adını vermiş oldukları TFF-TÜFAD Dr. Mustafa Palancıoğlu Grassroots-c Antrenör Eğitim Programı’na katılarak yetkililere teşekkür etti.

Sporun ve sporcuların daima yanında olduklarını söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, “Öncelikle TÜFAD Kayseri Şubesi Başkanı Osman Yozgat Osman Bey’e, Meclis üyemiz Ahmet Yıldız Bey’e, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Mutlu Önal’a futbola vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür ediyorum. Bizler bu destekleri veriyorsak sağ olsunlar kendilerinin talepleri ve bizi yönlendirmeleri sonucunda oluyor. Bizde elimizden geldiğince, imkânlarımız el verdiğince spora futbola destek olmaya çalışıyoruz. Bugün bizim adımıza da böyle bir eğitim programı düzenledikleri için teşekkür ediyorum. İnşallah Anadolu’dan çıkan çocuklarımızda yurtdışında başarıyla boy göstermesi bizi mutlu eder. Kayserispor’un perşembe günü maçı var, kendilerine başarılar diliyorum. İnşallah bu kupayı alırsak moral motivasyon çok artacaktır. Genç arkadaşlarımız şimdi teknik adam olma yoluna devam ediyorlar. Gönül ister ki futboldan para kazanan yabancılardan ziyade bizim kendi evlatlarımız olsun. Türkiye içerisinde bu para kalsın. TÜFAD’a vermiş oldukları eğitimden dolayı teşekkür ediyorum. Yurtdışında doktora eğitimi sırasında ben de futbol hakemliği yaptım. Yol almamız gereken konulardan bir tanesi disiplin ve profesyonelliktir. Bir işe ne kadar ciddi, disiplinli yaklaşırsak ve kendimizi verirsek başarı kaçınılmazdır. Bu sadece futbolda değil her işte böyle olmalıdır ” dedi.

Eğitim programına katılan TÜFAD Genel Başkanı İsmail Dilber, “İyi eğitim almış insanlara ihtiyacımız var. İdeallerinizde vazgeçmeyin. Yılmadan, ahlaklı, dürüst ve ülkemize faydalı olun. Sayın Mustafa başkanımıza burayı bize emanet ettiği için çok teşekkür ederiz. Bu emaneti en iyi şekilde taşımaya çalışacağız. Böyle başkanlar, böyle sahalar üretirsen bu ülkenin futbolunu bir tık daha ileriye götürürüz” diye konuştu.

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Kayseri Şubesi Başkanı Osman Yozgat ise, “Melikgazi Belediye Başkanımız Mustafa Bey TÜFAD’ın bu hala gelmesinde en büyük destekçimiz. Bize olan katkıları için kendilerine çok teşekkür ederiz” dedi.