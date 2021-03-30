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TSYD Kayseri Şubesi’nde Oktay Ensari güven tazeledi

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Kayseri Şubesi’nin genel kurulunda mevcut başkan Oktay Ensari yeniden seçilerek güven tazeledi.

KAYSERİ 30.03.2021, 14:43
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TSYD Kayseri Şubesi’nde Oktay Ensari güven tazeledi

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Kayseri Şubesi’nin genel kurulunda mevcut başkan Oktay Ensari yeniden seçilerek güven tazeledi.

TSYD Kayseri Şubesi’nin olağan genel kurulu gerçekleştirildi. Kayseri Gazeteciler Cemiyeti’nde düzenlenen kurulda, mevcut başkan Oktay Ensari yeniden seçilerek güven tazeledi. TSYD Kayseri Şubesi’nin yönetim kurulunda, Oktay Ensari, Canan Bayram, Salih Balcı, Cem Atakan, Mustafa Gürbüz, Deniz Çağan ve Hakan Çiftçi yer alırken, denetleme kurulunda ise, Mehmet Kiracıoğlu, Veli Altınkaya ve Vedat Doğan yer aldı.
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