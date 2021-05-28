banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
'Aşı olanlar ödüllendirilsin' önerisi!
'Aşı olanlar ödüllendirilsin' önerisi!
Dolar, 8.50’yi geçti!
Dolar, 8.50’yi geçti!
KPSS giriş ücretinin 300 liraya yükseldiği iddiası gündem oldu!
KPSS giriş ücretinin 300 liraya yükseldiği iddiası gündem oldu!
Ünlü fenomen Jahrein neden ifadeye çağrıldı?
Ünlü fenomen Jahrein neden ifadeye çağrıldı?

Traktörün altında mahsur kalan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı

Kayseri’nin Develi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bacağına demir saplanarak traktörün altında kalan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

KAYSERİ 28.05.2021, 10:31
Traktörün altında mahsur kalan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı

Kayseri’nin Develi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bacağına demir saplanarak traktörün altında kalan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gümüşören Mahallesinde kaza yapan bir traktör şarampole yuvarlandı. Traktörün sürücüsü bacağına demir saplanarak devrilen traktörün altında mahsur kaldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Traktör altında kalan sürücü itfaiye ekiplerinin dikkatli çalışmaları sonucunda bacağındaki demir çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yorumlar (0)
21°
parçalı bulutlu