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Trafik kazasında yaralanan sürücü hava ambulansı ile hastaneye kaldırıldı

KAYSERİ'DE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA KAFA TRAVMASI GEÇİREN BİR YARALI, HAVA AMBULANSI İLE KAYSERİ ŞEHİR HASTANESİ'NE KALDIRILDI.

KAYSERİ 18.10.2020, 16:32
Trafik kazasında yaralanan sürücü hava ambulansı ile hastaneye kaldırıldı

Kayseri’de meydana gelen trafik kazasında kafa travması geçiren bir yaralı, hava ambulansı ile Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre Sarız ilçesine bağlı Kıskaçlı mevkiinde meydana gelen kazada 06 GE 2358 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yan yattı. Meydana gelen kazada yaralanan tır sürücüsü 56 yaşındaki Ahmet Sarıkaya’ya olay yerine gelen 112 ekibi ilk müdahaleyi yaparak Sarız Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Kafa travması geçiren Ahmet Sarıkaya, il merkezinden istenen hava ambulansı ile Kayseri Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldı.

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