Trafik kazasında hayatını kaybeden Yağlıoğlu gözyaşları içinde toprağa verildi

Kayseri’nin Develi ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Pembe-Cesarettin Kocatürk Ortaokulu Müdürü Kadir Yağlıoğlu gözyaşları içinde toprağa verildi.

Develi ilçesi Tekir Caddesi’nde dün meydana gelen trafik kazasında, Pembe-Cesarettin Kocatürk Ortaokulu Müdürü Kadir Yağlıoğlu’nun da içinde bulduğu 38 E 4691 plakalı araç ile 34 BZA 757 plakalı araç kaza yaptı.

Meydana gelen kazada Pembe-Cesarettin Kocatürk Ortaokulu Müdürü Kadir Yağlıoğlu olay yerinde hayatını kaybetti.

Pembe-Cesarettin Kocatürk Ortaokulu Müdürü Kadir Yağlıoğlu’nun cenazesi bu gün Develi ilçesine bağlı Kızık Mahallesinde toprağa verildi. Cenazeye İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu ile çok sayıda eğitimci ve Yağlıoğlu’nun yakını katıldı.

Kılınan namazın ardından Kadir Yağlıoğlu, Kızık Mahallesi Mezarlığı’na tekbirler ve gözyaşları içinde defnedildi.