Trabzonspor-Kayserispor maçının VAR hakemi Bahattin Şimşek

Hes Kablo Kayserispor’un bugün deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçın Video Yardımcı Hakem’i (VAR) Bahattin Şimşek oldu.

Süper Lig’in 33. haftasında Hes Kablo Kayserispor, bugün deplasmanda Trabzonspor’a konuk olacak. Saat 19.00’da başlayacak mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Mehmet Cem Haoğlu ve Esat Sancaktar yapacak. Maçın 4.Hakemi Yiğit Arslan. Bu zorlu müsabakada VAR koltuğunda ise Bahattin Şimşek oturacak. Şimşek’e AVAR olarak Emre Kargın eşlik edecek.