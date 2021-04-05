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Trabzonspor - Kayserispor maçını Atilla Karaoğlan yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’in 33. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemleri açıkladı.

KAYSERİ 05.04.2021, 13:26
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Trabzonspor - Kayserispor maçını Atilla Karaoğlan yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’in 33. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemleri açıkladı.

Süper Ligin 33. haftasında 06 Nisan Salı günü Trabzon Şenol Güneş Stadyumunda saat 19.00’da oynanacak olan Trabzonspor ile Hes Kablo Kayserispor maçında görev yapacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada Trabzonspor ile Hes Kablo Kayserispor maçında Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Mehmet Cem Hanoğlu ve Esat Sancaktar yapacak. Maçın 4.Hakemi Yiğit Arslan.
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