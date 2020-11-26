Toplu ulaşımda HES kodu eşleştirme 30 Kasım’a uzaltıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında başlatılacak olan toplu taşıma kartı ile HES kodu eşleştirmede, yaşanan yoğunluk nedeniyle HES kodu eşleştirme süresinin 30 Kasım’a kadar uzatıldığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan “Şehir İçi Toplu Ulaşımda HES Kodu Sorgulaması” başlıklı genelge uyarınca toplu ulaşım araçlarını kullananların toplu taşıma kartlarını Hayat Eve Sığar (HES) kodlarıyla eşleştirmeleri gerekiyor. Toplu ulaşımı daha güvenli kullanabilmek ve bulaş riskini en aza indirmek için büyük gayret gösteren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, HES kodu eşleştirme süresini 30 Kasım’a kadar uzattı.

246 BİN KART SAHİBİ HES KODU EŞLEŞTİRMESİ YAPTI

Konu ile ilgili açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Daha önce de ifade ettiğimiz gibi ulaşım sistemimizde 1 milyon 35 bin kart tanımlıdır. Toplu ulaşımı güncel kullanan ve kartında hareketlilik gözüken 845 bin kişiden, bugüne kadar 246 bin kart sahibi HES Kodu eşleştirmesi yaptı. Beklentimiz Pandemi döneminde aktif olarak kullanıma devam eden yaklaşık 600 bin kartın HES kodu eşleştirmesinin tamamlanmasıdır” dedi.

ŞU ANA KADAR YAPILAN HES SORGULAMALARINDA RİSKLİ ÇIKAN 5 BİN 100 KİŞİ KARA LİSTEYE ALINDI

HES kodu eşleştirmesi yapmayan kart sahiplerinin kartlarının eşleştirme yapana kadar toplu taşıma kullanımına kapatılacağını vurgulayan Başkan Dr. Büyükkılıç, “Şu ana kadar yapılan HES Kodu sorgulamalarında 5 bin 100 kişi riskli olduğundan kara listede bulunuyor. Bu kişilerin toplu taşıma kullanması, otobüs ve raylı sistem elektronik bilet cihazlarında, validator ile yapılan HES kodu sorgulamalarıyla engelleniyor. Otobüs veya tramvaya binmek istediğinde validatör uyarısı ile riskli kişilerin toplu taşıma kullanımı engelleniyor. Ayrıca HES kodu eşleştirmesi yapmayan kart sahiplerinin kartları da eşleştirme yapana kadar toplu taşıma kullanımına kapatılacak” diye konuştu.

GÜNDE 150-200 CİVARINDA RİSKLİ KİŞİLER TOPLU TAŞIMAYA BİNMEYE TEŞEBBÜS EDİYOR

Büyükkılıç, günde 150-200 civarında riskli olduğu halde toplu taşımaya binmeye teşebbüs edildiğinin altını çizerek, “Günde 150-200 civarında riskli olduğu halde toplu taşımaya biniş teşebbüsü oluyor. Riskli kişilerden toplu taşımaya binmeye çalışanlar tespit edilip Sağlık Bakanlığına rapor ediliyor. Sağlık Bakanlığı bu kişilerin takibatını yapıp gerekli müeyyideleri uygulayacağı bilgisini bizimle paylaştı” ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç, toplu taşıma kartı ile HES kodu eşleştirme sayısının yeterli seviyeye ulaşmaması ve yaşanan yoğunluk nedeniyle HES kodu eşleştirme süresinin 30 Kasım 2020 tarihi saat 23.59’a kadar uzatıldığını da sözlerine ekledi.

HES KODU NASIL EŞLEŞTİRİLİR?

https://kayseriulasim.com/heskodkayit internet sayfasına tıklayıp, herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için sitede yer alan Ad, Soyad, T.C. Kimlik Numarası, Süresiz HES Kodu ve Toplu Taşıma Kart Numarası bilgilerini sisteme kaydederek Toplu Taşıma Kart-HES Kodu eşleştirmenizi yapmanız önemle rica olunur. Ayrıca HES kodunu kartlarla eşleştirme konusunda gerekli destek, ücretsiz Alo 153 üzerinden verilmektedir.