Toplu ulaşım dostu kavşakta kesintisiz çalışma

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı ile Aşık Veysel Bulvarı’nın kesiştiği noktada başlatılan katlı kavşak ve 2 adet U alt geçitte çalışmaların kesintisiz bir şekilde sürdürüldüğünü ifade etti.

Şehrin önemli ana arterlerinden Hulusi Akar Bulvarı ile Aşık Veysel Bulvarı üzerinde devam eden katlı kavşak ve 2 adet U alt geçit çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Yüksek yoğunluklu nüfusa sahip mahallelere ulaşımın sağlandığı kritik bölgede kesintisiz bir trafik akışının sağlanmasına yönelik Büyükşehir Belediyesi’nce projelendirilen çalışmanın en kısa sürede tamamlanması için faaliyetler sürerken, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç katlı kavşak ve alt geçit yapım çalışmalarına hız verildiğini söyledi.

Çalışmaların, bölge sakinlerine kısmen de olsa zahmet yaşattığını ifade eden Başkan Büyükkılıç, söz konusu çalışmalara vatandaşların gösterdiği anlayış için teşekkür ederek, “Bu süreç, ister istemez hemşehrilerimize bir miktar belki eziyet oluyor gibi ama işin doğasında bu var. Sabredecekler, inşallah daha sonra konfora erişecekler ve rahat edecekler. En güzel şekliyle ulaşımdan da istifade edecekler. Harıl harıl ekipler çalışıyor” dedi.

Büyükkılıç, gerek katlı kavşak yapım çalışmaları, gerekse altyapı hatlarının deplasesi öncesinde alternatif güzergâhlar üzerinde çalışılarak trafiğin kesintiye uğramadan sürekliliğinin sağlanması için gerekli tüm tedbirlerin alındığını vurguladı.

Şehrin yüksek yoğunluklu nüfusa sahip semtlerine, Erciyes Üniversitesi’ne ve Talas ilçesine ulaşımda önemli bir rol oynayan ve 30 milyon 548 bin TL’ye mal olacak Aşık Veysel Bulvarı ve Hulusi Akar Bulvarı katlı kavşağı tamamlandığında, hem raylı sistem hatları, hem de kara taşıtları açısından trafiği büyük ölçüde rahatlatacak.