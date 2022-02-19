Toplu taşımaya zam

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından şehir içi toplu taşıma ücret tarifesinde değişikliğe gidildi. Toplu ulaşım gider artışları dikkate alınarak yenilenen tarifeye göre, tam bilet 4.50 TL, indirimli bilet ise 2.25 TL olarak belirlendi.

UKOME’den yapılan açıklamaya göre, kurul toplantısında, 21 Şubat gününden geçerli olmak üzere toplu taşıma ücret tarifesi yeniden belirlendi. Yeni düzenlemeye göre oluşan ücret tarifeleri şöyle gerçekleşti:

Tam bilet: 4.50 TL, indirimli bilet: 2.25 TL, Abonman tam (Aylık 140 biniş): 231 TL, Abonman indirimli (Aylık 140 biniş): 110 TL, Erken Ulaşım Tarifesi Tam: 3,75 TL, Erken Ulaşım Tarifesi İndirimli Öğrenci: 2.00 TL, Aktarmalı Hat Tam: 3,75 TL, Aktarmalı Hat İndirimli Öğrenci: 2.00 TL, Uzun Hat Tam: 4.50 TL, Uzun Hat İndirimli Öğrenci: 2.25 TL.

Açıklamada, ilçelerdeki toplu ulaşım tarifelerinin de yeniden belirlendiği ve yeni tarifenin 21 Şubat’tan itibaren il genelinde uygulamaya başlanacağı kaydedildi.