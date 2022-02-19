Toplantı, gösteri yürüyüş ve güzergahları yeniden belirlendi

Kayseri’de 2022 yılı içerisinde toplantı ve gösteriyi yürüyüş güzergahları olarak 3 yerin tespiti gerçekleştirildi.

İHA muhabirinin edindiği bilgiye göre birinci bölge olarak toplanma yeri Zümrüt Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı ile Akmescit Caddesinin kesiştiği nokta olarak belirlendi. Buna göre yürüyüş güzergahı ise Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’ndan fuar önüne kadar olan güzergah belirlenirken toplantı merkezinin ise fuar önündeki açık oto park olarak tespit edildi. Bu yürüyüş güzergahı üzerindeki karşılıklı elektrik direkleri arası pankartların asılacağı yerler olarak gösterilirken reklam panoları bulunan otobüs durakları ile reklam panoları da afişlerin asılacağı yer olarak tespit edildi. İkinci bölge Gevher Nesibe Mahallesi Tekin Sokak ile Gök Sokağın kesiştiği nokta belirlenirken yürüyüş güzergahı ise Tekin Sokağı takiben Hacı Kılıç Camii yanı Kocasinan Belediyesi. İl Defterdarlığı önünden Hukuk Plaza önlerinden Mimarsinan Parkı yanında bulunan kurşunlu otoparkı toplantı alanı olarak tespit edildi. Yine bu güzergahın üzerinde bulunan otobüs duraklarındaki reklam alanlarına afiş asılabilmesine müsaade verilirken elektrik direkleri de pankart asılacak yerler arasında açıklandı.

Üçüncü bölgenin ise toplanma alanı olarak Kayseri Cumhuriyet Meydanı tespit edildi. Sadece seçim dönemlerinde toplanma alanı olarak Kayseri Cumhuriyet meydanında toplanmak isteyen siyasi partiler Kayseri Valiliği’nden izin alabilmeleri halinde toplanma merkezi olarak kullanılabilecek. Meydanda ise karşılıklı elektrik direkleri arası pankart asılacak yer olarak gösterilirken uygun görülen reklam panoları da afiş asılması amacıyla kullanılabilecek.