Tomarzalı pehlivanlar Türkiye güreş müsabakalarına katılmaya hak kazandı

Tomarza Erkek İmam Hatip Lisesi Genç A Güres Takımı öğrencilerinden 2 öğrenci, Türkiye Güreş Şampiyonasında Kayseri’yi temsil etmeye hak kazandı.

Güreş Federasyonunun faaliyet programı çerçevesinde 9 Ocak’ta Kayseri’de düzenlenen Okullar Arası Gençler A Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası seçmelerine katılan Tomarza Erkek İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden Berat Aydın ve Abdullah Çambudak, Mart ayında yapılması planlanan Türkiye Güreş Şampiyonasında Kayseri’yi temsil etmeye hak kazandı.

Tomarza Erkek İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü Fatih Gürışık ve pehlivanların antrenörleri Şamil Alkış ise, dereceye giren ve giremeyen bütün öğrencileri tebrik ederek, bu tablodan dolayı hem öğrencileri hem de öğrencilerin velilerini tebrik etti.