Tomarzalı Pehlivanlar Türkiye Güreş Müsabakalarına Katılmaya Hak Kazandı

Tomarza Erkek İmam Hatip Lisesi Genç A Güreş takımı öğrencilerinden 2 öğrenci, Türkiye Güreş Şampiyonasında Kayseri’yi temsil etmeye hak kazandı.

Güreş Federasyonunun faaliyet programı çerçevesinde 9.Ocak.2023 tarihinde Kayseri’de düzenlenen Okullar Arası Gençler A Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası seçmelerine katılan Tomarza Erkek İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden Berat Aydın ve Abdullah Çambudak, Mart ayı içerisinde yapılması planlanan Türkiye Güreş Şampiyonasında Kayseri’yi temsil etmeye hak kazandı.

Tomarza Erkek İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü Fatih Gürışık ve antrenör Şamil Alkış ise dereceye giren, giremeyen bütün öğrencileri tebrik etti.