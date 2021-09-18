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Tomarzalı Kıbrıs Gazisi Gülkan hayatını kaybetti
Tomarzalı Kıbrıs Gazisi Hayrettin Gülkan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
KAYSERİ 18.09.2021, 11:29
Tomarzalı Kıbrıs Gazisi Hayrettin Gülkan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Tomarza İlçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesinde yaşayan 70 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Hayrettin Gülkan; solunum yetmezliği şikayetiyle kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gazi Gülkan’ın, ilçeye bağlı Kapukaya Mahalle Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.