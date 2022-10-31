Tomarzalı ’İncili Çavuş’ kitaplaştırıldı

Çocuk kitapları yazan ve aynı zamanda eğitimci olan Rafet Ural’ın son kitabı yayınlandı. Daha çok yazdığı çocuk kitaplarında yerli ve milli kahramanları ön plana çıkaran yazarın son kitabı Tomarza değerlerinden ’Güldürürken Düşündüren Kahraman’ İncili Çavuş adlı eseri geçen hafta yapılan Kayseri Kitap Fuarında okurla buluştu.

Gülbey Yayınlarından çıkan kitap kısa süre içerisinde çocuk okurdan tam not aldı. Fuarda okurlarıyla buluşan Ural; “Serüven şöyle başladı. Yaşadığımız şehre, bu şehrin çocuklarına borcumuzu ödemek için çıktığımız yolda, şükür faydalı bir eser daha kazandırdık. Çocuklarımızın zihin dünyasını işgal eden batının sahte kahramanlarının yerine yerli ve milli bir kahramanı fıkraları ile ilk ve tek olarak farklı kurgu şeklinde hikayeleştirdik. Kayseri ili Tomarza ilçesi İncili köyü (Travşın) doğumlu hazırcevap ve nüktedan kimliği ile tarihe damga vurmuş, fıkraları yüzyıllar içinde dilden dile aktarıla gelmiş bizden biri İncili Çavuş. Bizden olan bu kahraman artık siz okuyucuların. çocuk edebiyatı eminim bu kahramanı çok sevecek” dedi.

Dijitalleşen dünyada kitap okuma oranlarının gitgide düştüğü ve çocukların elektronik eşyaların başından ayrılmadığı çağda sınıf öğretmeni Rafet Ural, öğrencilerine kitap okumayı aşılamak amacıyla yazarlığa başladı.Daha sonra kitapları öğrencileri tarafından ilgi gören Ural, yazmak için iştahlandığını ifade ederek, "İnsanı en iyi tanıyan Allah (c.c.), cahiliye bataklığında, zifiri karanlıklar içinde kalan insanlığı aydınlatmanın ve medeni bir topluma dönüştürme yolunun, ilk basamağına ’ıkra’ diyerek ’oku’ kelimesini yerleştirmiştir. Bu sebeple insanın kendi dünyası inşa etmesin de kitapların ayrı bir yerinin olduğunu düşünüyorum. Kayserili ve Tomarzalı halkımız tarafından çok iyi tanınan İncili Çavuş’un gereken ilgiyi ve desteği göreceğini ümit ediyorum" şeklinde konuştu.