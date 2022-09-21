Tomarza’da yağmur sonrası yollar göle döndü

Kayseri’nin Tomarza ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrasında yollarda su taşkınları meydana geldi.

Etkili olan sağanak yağışın ardından ilçede bulunan bazı yollar yağmur suları ile göle döndü. Yollarda oluşan su birikintileri yüzünden araç geçişleri güçlükle sağlanırken, yayalar da yürümekte zorluk çekti.