Tomarza’da Vatandaşlar Sabah Namazında Buluştu

Kayseri’nin Tomarza İlçesinde her hafta farklı bir camide düzenlenen ’sabah namazında buluşuyoruz’ programı devam ediyor.

Tomarza Belediyesi ve Tomarza İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen ve hayırseverlerin destekleriyle her hafta farklı bir camideki programı bu hafta Yeni Mahalle Caminde gerçekleşti. Namaz programına; ilçe protokol üyeleri ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı. Tomarza İlçe Müftüsü Mürsel Gökdere tarafından yapılan açıklamada; "Belediyemiz ve müftülüğümüz tarafından organize etmiş olduğumuz sabah namazı buluşmasına genç yaşlı, kadın erkek, birçok cemaatimiz katılım sağladı. Eller semaya, gönüller Rahmân’a açıldı. Kur’an’ı Kerim tilaveti ile başlayan programa zikirler, tesbihatlar ve ilahiler eşliğinde devam edildi. İslam’ın muzafferiyeti, düşmanlarının ıslahı için yaptığı duaya hep birlikte ’amin’ denildi. Program çorba ikramı ile sona erdi. Uzaktan, yakından gelerek bu atmosfere katkı sağlayan tüm cemaatimize teşekkür ediyoruz" dedi.